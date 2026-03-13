Qatar Airways 14 марта совершит вывозной рейс из Дохи в Москву

ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Новый вывозной рейс катарской национальной авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву запланирован на 14 марта, сообщило посольство РФ в Катаре в своем Telegram-канале.
"По поступившей от авиакомпании Qatar Airways предварительной информации, 14 марта состоится прямой рейс из Дохи в Москву", - отметило посольство.
По данным дипмиссии, вылет запланирован на 11.40 по местному времени (совпадает с мск). "Просим пассажиров с подтвержденным бронированием прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета", - сказало посольство.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля, национальный авиаперевозчик выполняет ограниченное число рейсов по специальному безопасному коридору в условиях конфликта в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.