Qatar Airways 14 марта совершит вывозной рейс из Дохи в Москву
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
00:30 13.03.2026 (обновлено: 00:44 13.03.2026)
Qatar Airways 14 марта совершит вывозной рейс из Дохи в Москву
Qatar Airways 14 марта совершит вывозной рейс из Дохи в Москву
Новый вывозной рейс катарской национальной авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву запланирован на 14 марта, сообщило посольство РФ в Катаре в своем... РИА Новости, 13.03.2026
доха, москва, россия, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, катар, новости - туризм
Доха, Москва, Россия, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Туризм, Катар, Новости - Туризм
Qatar Airways 14 марта совершит вывозной рейс из Дохи в Москву

Новый вывозной рейс Qatar Airways из Дохи в Москву запланировали на 14 марта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Новый вывозной рейс катарской национальной авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву запланирован на 14 марта, сообщило посольство РФ в Катаре в своем Telegram-канале.
Это будет третий вывозной рейс из Катара в Россию с начала эскалации в регионе 28 февраля.
"По поступившей от авиакомпании Qatar Airways предварительной информации, 14 марта состоится прямой рейс из Дохи в Москву", - отметило посольство.
По данным дипмиссии, вылет запланирован на 11.40 по местному времени (совпадает с мск). "Просим пассажиров с подтвержденным бронированием прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета", - сказало посольство.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля, национальный авиаперевозчик выполняет ограниченное число рейсов по специальному безопасному коридору в условиях конфликта в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
