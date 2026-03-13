Выход из энергетического кризиса невозможен без России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выход из энергетического кризиса невозможен без российской энергетики, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США опубликовало генеральную лицензию, где отмечается, что Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.