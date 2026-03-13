ЕС совершает энергетическое харакири, считает Дмитриев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС совершает энергетическое харакири, когда отказывается от российских энергоносителей.