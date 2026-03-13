В Мурманске спасли девочку, проглотившую 19 магнитных шариков - РИА Новости, 13.03.2026
17:40 13.03.2026 (обновлено: 17:49 13.03.2026)
В Мурманске спасли девочку, проглотившую 19 магнитных шариков
В Мурманске спасли девочку, проглотившую 19 магнитных шариков
Мурманские врачи спасли проглотившую 19 шариков от конструктора 3-летнюю девочку

© Фото : Министерство здравоохранения Мурманской области
© Фото : Министерство здравоохранения Мурманской области
Врачи Мурманской детской клинической больницы спасли трехлетнюю девочку, удалив из желудка магнитные шарики
МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Врачи Мурманской областной детской клинической больницы спасли трехлетнюю девочку, в желудке которой нашли 19 магнитных шариков от конструктора, сообщили в региональном Минздраве.
Как рассказали в ведомстве, в январе трехлетняя девочка заболела ОРВИ и проходила лечение у педиатра в поликлинике. Через неделю врач назначил рентген лёгких. "Поскольку ребёнок маленький, на рентгеновскую кассету попала и часть изображения живота. На рентгенограмме были обнаружены инородные тела вверху живота – 19 металлических шариков, слипшихся в одну цепочку", - говорится в сообщении.
Девочка с мамой были немедленно направлены в стационар детской областной больницы. После осмотра дежурным хирургом и проведением контрольной рентгенограммы под наркозом при гастроскопии обнаружены 14 магнитных шариков из конструктора, их удалили.
Однако были выявлены два отверстия в области большой кривизны желудка, где, предположительно, оставались ещё пять шариков. Ребёнка экстренно перевели в операционную, выполнили лапаротомию и выявили два соустья между желудком и поперечной ободочной кишкой. "Соустья сформировались в результате плотного сдавления этих участков желудочно-кишечного тракта магнитами. Во время операции желудок и кишка были разъединены, из кишки удалены оставшиеся пять шариков, а дефекты желудка и кишки ушиты", - пояснили медики.
Контрольная проверка во время операции подтвердила, что все инородные тела удалены. Ребенок в положенное время выписан из больницы.
"Подобный случай, к счастью, редкий, однако не уникальный. Это всегда испытание. И для ребёнка, и для хирурга", - отметил хирург Андрей Алексеев, участвовавший в операции и предупредил родителей об опасности магнитных конструкторов: при проглатывании детали прилипают в кишечнике и могут привести к серьёзным осложнениям.
