Против первого замглавы Звездного Городка возбудили дело о коррупции

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его сообщников, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год мэр города и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.