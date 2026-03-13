Против первого замглавы Звездного Городка возбудили дело о коррупции
Против первого замглавы Звездного Городка возбудили дело о коррупции - РИА Новости, 13.03.2026
Против первого замглавы Звездного Городка возбудили дело о коррупции
Уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его сообщников, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:57:00+03:00
2026-03-13T17:57:00+03:00
2026-03-13T17:57:00+03:00
звездный городок
россия
происшествия, звездный городок, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Звездный городок, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Против первого замглавы Звездного Городка возбудили дело о коррупции
Дело о коррупции завели на первого замглавы Звездного Городка и 6 его сообщников
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его сообщников, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО городского округа Звездный городок
, четырех предпринимателей и двух посредников. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и дачи взятки", - сказала она.
Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год мэр города и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.
В январе Врадий
сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта. Он арестован.
"В ближайшее время обвинение будет предъявлено и по новым эпизодам", - добавила Врадий.