Дело блогера Алехина* по статье об иноагентах поступило в суд Курска
Дело блогера Алехина* по статье об иноагентах поступило в суд Курска - РИА Новости, 13.03.2026
Дело блогера Алехина* по статье об иноагентах поступило в суд Курска
Дело военного блогера Романа Алехина* о привлечении к административной ответственности за непредоставление отчетов о деятельности иноагента поступило в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:24:00+03:00
2026-03-13T17:24:00+03:00
2026-03-13T17:24:00+03:00
россия
курская область
курск
роман алехин (блогер)
криминал
россия
курская область
курск
РИА Новости
россия, курская область, курск, роман алехин (блогер), криминал
Россия, Курская область, Курск, Роман Алехин (блогер), Криминал
Дело блогера Алехина* по статье об иноагентах поступило в суд Курска
Дело военного блогера Алехина по статье об иноагентах поступило в Курский суд
КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Дело военного блогера Романа Алехина* о привлечении к административной ответственности за непредоставление отчетов о деятельности иноагента поступило в Промышленный суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов региона.
Алехин
* на основании распоряжения Минюста РФ
19 сентября 2025 года был включен в реестр иностранных агентов. Позднее признанный иноагентом блогер заявлял РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения о включении его в реестр иностранных агентов.
"В Промышленный районный суд города Курска
поступило заявление от управления министерства юстиции РФ по Курской области
о привлечении бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина* к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган надлежащих сведений. Административная ответственность за совершение данного административного правонарушения предусмотрена частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа", – сообщили в Telegram-канале
объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Как уточнили в инстанции, не согласившись с вынесенным распоряжением, Алехин* оспорил его в суде, однако суд пришел к выводу о законности и обоснованности вынесенного решения.
"Приобретя статус иностранного агента, согласно нормам Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" Алехин* обязан был представить в Минюст России или его территориальный орган сведения о своей деятельности, однако, в установленный законом срок необходимые отчеты представлены не были", – сообщили в суде.
Управление министерства юстиции РФ по Курской области просит суд привлечь Алехина* к административной ответственности.
"Судебное заседание назначено на 26.03.2026 года", – говорится в сообщении.