Дело блогера Алехина* по статье об иноагентах поступило в суд Курска

КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Дело военного блогера Романа Алехина* о привлечении к административной ответственности за непредоставление отчетов о деятельности иноагента поступило в Промышленный суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов региона.

Алехин * на основании распоряжения Минюста РФ 19 сентября 2025 года был включен в реестр иностранных агентов. Позднее признанный иноагентом блогер заявлял РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения о включении его в реестр иностранных агентов.

"В Промышленный районный суд города Курска поступило заявление от управления министерства юстиции РФ по Курской области о привлечении бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина* к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган надлежащих сведений. Административная ответственность за совершение данного административного правонарушения предусмотрена частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Как уточнили в инстанции, не согласившись с вынесенным распоряжением, Алехин* оспорил его в суде, однако суд пришел к выводу о законности и обоснованности вынесенного решения.

"Приобретя статус иностранного агента, согласно нормам Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" Алехин* обязан был представить в Минюст России или его территориальный орган сведения о своей деятельности, однако, в установленный законом срок необходимые отчеты представлены не были", – сообщили в суде.

Управление министерства юстиции РФ по Курской области просит суд привлечь Алехина* к административной ответственности.