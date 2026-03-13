Число погибших при атаке ВСУ на больницу в ДНР выросло до десяти

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число медработников, погибших при атаке ВСУ на стационар в ДНР, выросло до десяти, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали, что также пострадали десять человек, включая девять врачей. Противник нанес удар по гражданскому объекту во вторник при помощи БПЛА самолетного типа.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи выясняют личности боевиков ВСУ , причастных к преступлению.

В Минобороны подчеркивали, что стационар никогда не использовали в военных целях. Ведомство назвало действия Киева грубейшим нарушением гуманитарного права и норм морали.