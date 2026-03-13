CNN сообщил о гибели 11 американских военных в конфликте с Ираном - РИА Новости, 13.03.2026
16:00 13.03.2026
CNN сообщил о гибели 11 американских военных в конфликте с Ираном
CNN сообщил о гибели 11 американских военных в конфликте с Ираном - РИА Новости, 13.03.2026
CNN сообщил о гибели 11 американских военных в конфликте с Ираном
Телеканал CNN утверждает, что число американских военных, погибших в ходе начатого США и Израилем конфликта с Ираном, достигло по меньшей мере 11. РИА Новости, 13.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
CNN сообщил о гибели 11 американских военных в конфликте с Ираном

CNN: число погибших в конфликте с Ираном американских военных выросло до 11

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что число американских военных, погибших в ходе начатого США и Израилем конфликта с Ираном, достигло по меньшей мере 11.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.
"После гибели четырех членов экипажа самолета-заправщика ВВС США... число американских военных, погибших в войне в Иране, возросло до 11", - говорится в материале телеканала.
В пятницу Центральное командование американских ВС сообщило, что четверо из шести членов экипажа потерпевшего на западе Ирака самолета-заправщика ВВС США К-135 погибли, поиски еще двоих продолжаются. Ранее власти США заявляли, что шесть американских военных погибли в результате удара по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. По данным CNN, еще один американский военный скончался от ран в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
