Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет - РИА Новости, 13.03.2026
19:00 13.03.2026
Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет
Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет - РИА Новости, 13.03.2026
Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет
Правительство Республики Чувашия и партия "Единая Россия" за пять лет реализовали 25 дополнительных мер поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T19:00:00+03:00
2026-03-13T19:00:00+03:00
единая россия
алла салаева
олег николаев (политик)
госдума рф
единая россия, алла салаева, олег николаев (политик), госдума рф
Единая Россия, Алла Салаева, Олег Николаев (политик), Госдума РФ
Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет

Правительство Чувашии реализовало 25 допмер поддержки многодетных семей за 5 лет

© Фото : пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиДепутат Государственной думы Алла Салаева
Депутат Государственной думы Алла Салаева - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : пресс-служба правительства Чувашской Республики
Депутат Государственной думы Алла Салаева
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Республики Чувашия и партия "Единая Россия" за пять лет реализовали 25 дополнительных мер поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба регправительства.
Итоги реализации Народной программы в рамках проектов "Здоровое будущее", "Крепкая семья", "Женское движение" и "Старшее поколение" подвели на рабочей группе "Здоровая семья" отчетного форума "Есть результат!". На ней выступила депутат Госдумы Алла Салаева.
Так, в регионе были созданы пункты проката вещей для новорожденных, введена мера бесплатной подготовки к ЭКО.
Более чем 20 тысячам новорожденных детей от имени главы региона Олега Николаева вручили подарок "Я родился в Чувашии". В свою очередь, 924 семьи с пятью и более детьми улучшили жилищные условия при поддержке регправительства.
Отдельным блоком на мероприятии обсудили достижения здравоохранения. За пять лет построено и отремонтировано 417 объектов, модернизированы ФАПы, женские консультации и больницы. Охват диспансеризации вырос на 65%, а благодаря мобильным комплексам ежегодно обследуются более 150 тысяч сельских жителей.
Чувашия активно развивает сеть многофункциональных учреждений "Мой семейный центр", где семьи получают помощь по принципу "одного окна". С момента открытия их услугами воспользовались 43 тысячи человек.
Участники рабочей группы отметили, что развитие социальных услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью также стало ощутимым государственным приоритетом. Реализуется программа "Активное долголетие", ежегодно растет число "серебряных" волонтеров. Всего меры социальной поддержки сегодня получают 400 тысяч жителей Чувашии.
В пресс-службе регправительства напомнили: главными задачами рабочих групп программно-отчетного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!" являются подведение итогов "Народной программы" и сбор предложений, которые войдут в ее новую версию.
 
