Власти Чувашии ввели 25 допмер поддержки многодетных семей за пять лет

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Республики Чувашия и партия "Единая Россия" за пять лет реализовали 25 дополнительных мер поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба регправительства.

Итоги реализации Народной программы в рамках проектов "Здоровое будущее", "Крепкая семья", "Женское движение" и "Старшее поколение" подвели на рабочей группе "Здоровая семья" отчетного форума "Есть результат!". На ней выступила депутат Госдумы Алла Салаева.

Так, в регионе были созданы пункты проката вещей для новорожденных, введена мера бесплатной подготовки к ЭКО.

Более чем 20 тысячам новорожденных детей от имени главы региона Олега Николаева вручили подарок "Я родился в Чувашии". В свою очередь, 924 семьи с пятью и более детьми улучшили жилищные условия при поддержке регправительства.

Отдельным блоком на мероприятии обсудили достижения здравоохранения. За пять лет построено и отремонтировано 417 объектов, модернизированы ФАПы, женские консультации и больницы. Охват диспансеризации вырос на 65%, а благодаря мобильным комплексам ежегодно обследуются более 150 тысяч сельских жителей.

Чувашия активно развивает сеть многофункциональных учреждений "Мой семейный центр", где семьи получают помощь по принципу "одного окна". С момента открытия их услугами воспользовались 43 тысячи человек.

Участники рабочей группы отметили, что развитие социальных услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью также стало ощутимым государственным приоритетом. Реализуется программа "Активное долголетие", ежегодно растет число "серебряных" волонтеров. Всего меры социальной поддержки сегодня получают 400 тысяч жителей Чувашии.