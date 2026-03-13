Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/chukotka-2080422926.html
На Чукотке экс-главврача будут судить за махинации с зарплатой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Бывший главврач районного Центра гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе предстанет перед судом за мошенничество с зарплатой водителя учреждения, которое вскрылось, когда фигурант пьяным попал в ДТП на служебном автомобиле, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2016 года обвиняемый, работая главным врачом филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Билибинском районе", убедил водителя центра не увольняться официально, хотя тот уже устроился на другую работу. Водитель продолжал числиться в медучреждении, а начисляемая ему зарплата по указанию главврача передавалась последнему.
"Преступная схема вскрылась после ДТП с участием служебного автомобиля центра, в которое попал главврач в состоянии алкогольного опьянения. После аварии выяснилось, что водитель, официально трудоустроенный в учреждении и получавший заработную плату, фактически никогда не появлялся на рабочем месте и не управлял данным автомобилем. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
На главврача завели дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации). Мужчина уволен.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Билибинский районный суд", - отмечает прокуратура.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала