На Чукотке экс-главврача будут судить за махинации с зарплатой

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Бывший главврач районного Центра гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе предстанет перед судом за мошенничество с зарплатой водителя учреждения, которое вскрылось, когда фигурант пьяным попал в ДТП на служебном автомобиле, сообщает региональная прокуратура.