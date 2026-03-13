На Чукотке экс-главврача будут судить за махинации с зарплатой

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Бывший главврач районного Центра гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе предстанет перед судом за мошенничество с зарплатой водителя учреждения, которое вскрылось, когда фигурант пьяным попал в ДТП на служебном автомобиле, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2016 года обвиняемый, работая главным врачом филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Билибинском районе", убедил водителя центра не увольняться официально, хотя тот уже устроился на другую работу. Водитель продолжал числиться в медучреждении, а начисляемая ему зарплата по указанию главврача передавалась последнему.
"Преступная схема вскрылась после ДТП с участием служебного автомобиля центра, в которое попал главврач в состоянии алкогольного опьянения. После аварии выяснилось, что водитель, официально трудоустроенный в учреждении и получавший заработную плату, фактически никогда не появлялся на рабочем месте и не управлял данным автомобилем. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
На главврача завели дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации). Мужчина уволен.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Билибинский районный суд", - отмечает прокуратура.
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток
