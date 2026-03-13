В Челябинске отправили в отставку находящихся под следствием чиновников - РИА Новости, 13.03.2026
17:11 13.03.2026
В Челябинске отправили в отставку находящихся под следствием чиновников
станислав харченко
В Челябинске отправили в отставку троих находящихся под следствием чиновников

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Троих чиновников правительства Челябинской области отправили в отставку в связи с истечением допуска к гостайне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Министр имущества Эльдар Белоусов, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко и управляющий делами губернатора и правительства Роман Менжинский отправлены в отставку в связи с истечением допуска к государственной тайне", - сказали в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба, Менжинский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он находится под арестом с июля 2025 года. Кроме него, по делу арестован и Белоусов. Также в декабре 2024 года был задержан и затем арестован Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
