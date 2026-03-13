Культовое авто актера Чадова выставили на продажу в Москве за 25 млн рублей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Культовый американский автомобиль Dodge Charger второго поколения 1968 года, который ранее привез в Россию актер Алексей Чадов, выставили на продажу на сервисе "Авито Авто" за 25 миллионов рублей.

Отмечается, что продавец готов предоставить полное досье с историей автомобиля, что позволит новому владельцу не только наслаждаться управлением, но и быть уверенным в подлинности и происхождении этой легенды.