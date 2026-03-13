Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию на иранской АЭС "Бушер", глава российского государства предпринял целый ряд шагов по обеспечению безопасности российского персонала на площадке станции и эвакуации сотрудников с нее, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.