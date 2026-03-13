Экс-глава Бразилии Болсонару госпитализировали с пневмонией
2026-03-13T19:26:00+03:00
Новости
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы DF Star в Бразилиа с бактериальной бронхопневмонией, сообщила его супруга Мишел Болсонару.
"Лабораторные обследования подтвердили двустороннюю бактериальную бронхопневмонию, предположительно, аспирационного происхождения. В настоящий момент он госпитализирован в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении больницы DF Star, которое Мишел Болсонару
разместила в Instagram*.
Согласно сообщению, Болсонару поступил в больницу после появления высокой температуры, снижения уровня насыщения крови кислородом, сильного потоотделения и озноба. В отделении интенсивной терапии он получает неинвазивную клиническую поддержку и внутривенную терапию антибиотиками.
Болсонару был переведен в больницу из тюрьмы "Папудинья", где он отбывает наказание.
Бывший президент Бразилии
находится в заключении с 15 января и отбывает срок в 27 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о попытке государственного переворота 2022 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.