Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Бразилии Болсонару госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/braziliya-2080573219.html
Экс-глава Бразилии Болсонару госпитализировали с пневмонией
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы DF Star в Бразилиа с бактериальной бронхопневмонией, сообщила
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg
https://ria.ru/20260224/korol-2076519536.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_bddcb2c1c713d283a3fd77b0f5b97f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы DF Star в Бразилиа с бактериальной бронхопневмонией, сообщила его супруга Мишел Болсонару.
"Лабораторные обследования подтвердили двустороннюю бактериальную бронхопневмонию, предположительно, аспирационного происхождения. В настоящий момент он госпитализирован в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении больницы DF Star, которое Мишел Болсонару разместила в Instagram*.
Согласно сообщению, Болсонару поступил в больницу после появления высокой температуры, снижения уровня насыщения крови кислородом, сильного потоотделения и озноба. В отделении интенсивной терапии он получает неинвазивную клиническую поддержку и внутривенную терапию антибиотиками.
Болсонару был переведен в больницу из тюрьмы "Папудинья", где он отбывает наказание.
Бывший президент Бразилии находится в заключении с 15 января и отбывает срок в 27 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о попытке государственного переворота 2022 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Король Норвегии Харальд V - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V
24 февраля, 23:49
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала