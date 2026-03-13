02:14 13.03.2026 (обновлено: 02:15 13.03.2026)
В Бразилии помощнику Трампа отказали в посещении Болсонару в тюрьме
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис отменил ранее выданное разрешение на визит советника президента США Дональда Трампа Даррена Битти в тюрьму к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару, сообщил портал G1.
"Визит Даррена Битти, запрошенный защитой Жаира Мессиаса Болсонару, не входит в дипломатический контекст, на основании которого была выдана виза и разрешен его въезд на территорию Бразилии, а также не был заранее доведен до сведения бразильских дипломатических властей", - говорится в решении Мораиса, которое приводит издание.
По данным портала, решение было принято после того, как министерство иностранных дел Бразилии выразило обеспокоенность возможной встречей.
Как сообщается, глава МИД страны Мауру Виейра в документе, направленном в Верховный суд, отметил, что визит иностранного государственного чиновника к бывшему президенту в год выборов может быть расценен как "неуместное вмешательство во внутренние дела бразильского государства".
Защита Болсонару ранее просила суд разрешить визит Битти, который занимает пост старшего советника администрации Трампа по вопросам политики в отношении Бразилии. Судья первоначально согласовал встречу на 18 марта, однако позже запросил в МИД страны информацию о дипломатической повестке Битти и пересмотрел свое решение.
С января Болсонару отбывает 27-летний срок лишения свободы по делу о причастности к попытке государственного переворота в 2022 году. Встречи с бывшим президентом допускаются только с разрешения судьи, рассматривавшего дело.
