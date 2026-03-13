Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 13.03.2026 (обновлено: 17:50 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/borrel-2080544560.html
Боррель не верит, что США начнут наземную операцию против Ирана
Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не верит, что США начнут наземную операцию в Иране. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:41:00+03:00
2026-03-13T17:50:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
жозеп боррель
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
https://ria.ru/20260313/iran-2080536789.html
https://ria.ru/20260313/tramp-2080543914.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
TVE: Боррель не верит, что США готовы начать наземную операцию в Иране

© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не верит, что США начнут наземную операцию в Иране.
"Соединённые Штаты проиграли все войны со времён Второй мировой, за исключением тех, которые они вели под флагом Организации Объединённых Наций… Я не думаю, что американские генералы готовы начинать войну на территории такого большого государства, как Иран", - сказал он в интервью испанской телекомпании TVE.
По словам Борреля, США терпели неудачи в конфликтах против стран, которые были заметно беднее и хуже оснащены - от Вьетнама до Афганистана и Ирака. Он объяснил, что наиболее вероятным сценарием станет продолжение дистанционных ударов, а не ввод войск.
В этом контексте бывший глава дипломатии ЕС отдельно подчеркнул, что массированные удары, затрагивающие не только военные, но и гражданские объекты, не решают политическую проблему, а лишь расширяют масштаб разрушений. Подобная тактика делает конфликт еще более опасным и не приближает устойчивый результат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреСШАИранТегеран (город)Жозеп БоррельЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала