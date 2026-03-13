Боррель не верит, что США начнут наземную операцию против Ирана

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не верит, что США начнут наземную операцию в Иране.
"Соединённые Штаты проиграли все войны со времён Второй мировой, за исключением тех, которые они вели под флагом Организации Объединённых Наций… Я не думаю, что американские генералы готовы начинать войну на территории такого большого государства, как Иран", - сказал он в интервью испанской телекомпании TVE.
По словам Борреля, США терпели неудачи в конфликтах против стран, которые были заметно беднее и хуже оснащены - от Вьетнама до Афганистана и Ирака. Он объяснил, что наиболее вероятным сценарием станет продолжение дистанционных ударов, а не ввод войск.
В этом контексте бывший глава дипломатии ЕС отдельно подчеркнул, что массированные удары, затрагивающие не только военные, но и гражданские объекты, не решают политическую проблему, а лишь расширяют масштаб разрушений. Подобная тактика делает конфликт еще более опасным и не приближает устойчивый результат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.