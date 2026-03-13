Боррель усомнился в гарантиях пятой статьи устава НАТО

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пятая статья Североатлантического договора не дает безусловной гарантии автоматической военной защиты союзников.
"Если прочитать знаменитую статью 5, на которую все ссылаются, там сказано, что если один (член альянса - ред.) подвергся нападению, остальные помогут ему, но добавляется: тем способом, который они сочтут уместным", - сказал Боррель в интервью испанской телекомпании TVE.
По его словам, именно эта оговорка допускает широкий простор для интерпретаций и показывает, что представление о гарантированной коллективной обороне в рамках НАТО слишком упрощено. Боррель подчеркнул, что статья применяется именно в случае нападения, и тем самым дал понять, что не считает любые военные действия США автоматически подпадающими под логику союзнической солидарности.
Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны стран альянса. Согласно этому положению, вооружённое нападение на одно или несколько государств-членов НАТО рассматривается как нападение на весь союз. Норма была задействована лишь раз после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.