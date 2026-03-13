В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов - РИА Новости, 13.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 13.03.2026
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов - РИА Новости, 13.03.2026
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов
Около 80 украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:25:00+03:00
2026-03-13T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
отрадное
вячеслав гладков
белгородская область
украина
отрадное
происшествия, белгородская область, украина, отрадное, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Отрадное, Вячеслав Гладков
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов

Гладков: около 80 беспилотников ВСУ за сутки сбили в Белгородской области

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Около 80 украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 66 населенных пунктов в 12 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 145 БПЛА, из них 81 сбит и подавлен над регионом. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе 16-летняя девушка, находящаяся в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 25 частных домовладениях, сельхозпредприятии, административном здании, двух коммерческих объектах, оборудовании и 12 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлки… подверглись обстрелу с применением пяти боеприпасов и атакованы 34 беспилотниками, 28 из которых подавлены и сбиты. В селе Отрадное в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина… В Грайворонском округе … подверглись атакам 34 беспилотников, 13 из которых сбиты. В селе Ивановская Лисица в результате детонации дрона ранена 16-летняя девушка… В селе Мощеное вследствие атаки дрона ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 16 беспилотниками, девять из которых подавлены и сбиты, над Белгородом, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты пять БПЛА. По словам главы области, по Корочанскому, Красногвардейскому и Краснояружскому округам выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 33 беспилотниками, восемь из которых подавлены, в Шебекинском округе 12 населенных пунктов подверглись обстрелу двумя боеприпасами и атакованы 23 беспилотниками, 18 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
