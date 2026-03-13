В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов

БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Около 80 украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 66 населенных пунктов в 12 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 145 БПЛА, из них 81 сбит и подавлен над регионом. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе 16-летняя девушка, находящаяся в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 25 частных домовладениях, сельхозпредприятии, административном здании, двух коммерческих объектах, оборудовании и 12 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлки… подверглись обстрелу с применением пяти боеприпасов и атакованы 34 беспилотниками, 28 из которых подавлены и сбиты. В селе Отрадное в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина… В Грайворонском округе … подверглись атакам 34 беспилотников, 13 из которых сбиты. В селе Ивановская Лисица в результате детонации дрона ранена 16-летняя девушка… В селе Мощеное вследствие атаки дрона ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 16 беспилотниками, девять из которых подавлены и сбиты, над Белгородом, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты пять БПЛА. По словам главы области, по Корочанскому, Красногвардейскому и Краснояружскому округам выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 33 беспилотниками, восемь из которых подавлены, в Шебекинском округе 12 населенных пунктов подверглись обстрелу двумя боеприпасами и атакованы 23 беспилотниками, 18 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Вчера, 08:06