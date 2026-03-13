Афганские беспилотники атаковали военную базу армии Пакистана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Афганские беспилотники утром нанесли удар по военной базе армии Пакистана в городе Кохат, административном центре одноименного округа провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Telegram-канал Ariana news.
"В ходе продолжения операции "Рад аль-Зольм" ("Месть за несправедливость" - ред.) была поражена военная цитадель Кохат в Пакистане. Через нее обеспечивались военные поставки в районы Парачинар, Седи, Хайбер и Карим, а также вдоль условной линии Дюранда (не признанная в Кабуле граница Афганистана с Пакистаном - ред.), по которой проходит фронт", - говорится в сообщении.
По данным канала, эта "крепость, где размещались пакистанские военные, склады оружия и боеприпасов, была атакована точным ударом, и все цели были уничтожены". "Помимо этого, примерно в двух километрах от указанной крепости штаб командования пакистанских войск и дом командира крепости также были точно поражены и разрушены", - отмечает Ariana news.
Ранее названный Telegram-канал опубликовал видео беспилотников, летящих в направлении Кохата.
Ранее в пятницу пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что ночью бомбардировкам с воздуха подверглись как жилые, так и нежилые районы провинций Кабул, Кандагар, Пактия и Пактика, в результате которых имеются человеческие жертвы. Также ВВС Пакистана разбомбили в Кандагаре топливные резервуары авиакомпании Kam Air, обеспечивающей авиационным керосином другие авиакомпании, а также самолеты ООН.