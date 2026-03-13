Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края, во всех случаях пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

"В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении

В оперштабе уточнили, что в одном из районов фрагменты беспилотника упали на территории учебного заведения. Повреждено окно в одном из корпусов, образовательный процесс не нарушен. В другом районе обломки упали на территории частного домовладения.