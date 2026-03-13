© Свэлл-Фильм, Бумеранг (2019) Актер Сергей Бережнов в сериале "Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью"

Умер актер из сериалов "Воронины" и "Склифосовский" Сергей Бережнов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский актер Сергей Бережнов, сыгравший в "Склифосовском", умер в возрасте 65 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

"Годы жизни 13.10.1960 - 12.03.2026", - указано на сайте

Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве, окончил ГИТИС (мастер М.А. Ошеровский).

Бережнов снялся в более чем в 20 фильмах, среди которых: "Саша+Маша" (2003), "Телохранитель 2"(2009), "Москва. Три вокзала" (2010), "Закрытая школа" (2011) и другие.