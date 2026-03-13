В России биржевые цены на бензин выросли за неделю на 6,5 процента

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России за неделю выросла на 6,5%, до 65 194 рублей за тонну, а Аи-95 - на 6%, до 68 950 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Среди сортов дизельного топлива сильнее всего подорожало летнее - на 6,9%, до 63 449 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало за неделю на 6,1%, до 63 674 рублей за тонну. А зимний сорт - на 1,6%, до 63 872 рублей.

Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.