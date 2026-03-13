Посол: шведские власти не имеют претензий к экипажу задержанного танкера - РИА Новости, 13.03.2026
Шведские власти не имеют претензий к экипажу танкера Sea Owl I, судно задержано в связи с вопросами к его техническому состоянию и соблюдению требований... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T21:09:00+03:00
Беляев: шведские власти не имеют претензий к экипажу задержанного танкера
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шведские власти не имеют претензий к экипажу танкера Sea Owl I, судно задержано в связи с вопросами к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне.
"По предварительным данным, судно задержано в связи с возникшими у шведских властей вопросами к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности. На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет", - говорится в комментарии Беляева в распоряжении РИА Новости.
Глава дипмиссии добавил, что посольство продолжает работу по этому сюжету, российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.