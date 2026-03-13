Лукашенко назвал темы, обсуждаемые на переговорах с США

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в переговорах с Минском педалируют тему освобождения "политзаключенных".
"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет… Да, они хотят освободить… Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых (уехавшая из Белоруссии оппозиция - ред.) эту тему политзаключенных. Пожалуйста: сто, двести… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.
Президент подчеркнул, что из Белоруссии таких людей после освобождения не выгоняют, но они должны соблюдать закон. "Вот, чтобы вы к ним претензий не имели и "не дай Бог снова не посадили" (как просят переговорщики – ред.). Я говорю: "Посадим. Как только букву закона преступили - как ко всем"... Закон для всех един. Нарушил закон – иди (в колонию – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
"Остаться хотят - пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля", - подчеркнул Лукашенко.
Касаясь звучащего на переговорах с США вопроса об освобождении таких заключенных, Лукашенко рассказал, что шутя напомнил переговорщикам о том, за какие преступления эти люди отбывают наказание. "Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть", - процитировал Лукашенко свои слова на встречах с представителями США.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.