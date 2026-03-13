15:03 13.03.2026 (обновлено: 15:56 13.03.2026)
Лукашенко назвал темы, обсуждаемые на переговорах с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в переговорах с Минском педалируют тему освобождения "политзаключенных". РИА Новости, 13.03.2026
Лукашенко: США в переговорах с Белоруссией педалируют тему политзаключенных

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в переговорах с Минском педалируют тему освобождения "политзаключенных".
"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет… Да, они хотят освободить… Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых (уехавшая из Белоруссии оппозиция - ред.) эту тему политзаключенных. Пожалуйста: сто, двести… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко заявил, что не будет продавать страну американцам
Президент подчеркнул, что из Белоруссии таких людей после освобождения не выгоняют, но они должны соблюдать закон. "Вот, чтобы вы к ним претензий не имели и "не дай Бог снова не посадили" (как просят переговорщики – ред.). Я говорю: "Посадим. Как только букву закона преступили - как ко всем"... Закон для всех един. Нарушил закон – иди (в колонию – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
"Остаться хотят - пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля", - подчеркнул Лукашенко.
Касаясь звучащего на переговорах с США вопроса об освобождении таких заключенных, Лукашенко рассказал, что шутя напомнил переговорщикам о том, за какие преступления эти люди отбывают наказание. "Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть", - процитировал Лукашенко свои слова на встречах с представителями США.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу и Литву и оттуда ведут свою деятельность.
Протасевич признался, что его устраивает быть "заложником Белоруссии"
СШАВ миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
