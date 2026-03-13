Лукашенко рассказал о покупке у России ракетного комплекса "Орешник"

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила у РФ новейший ракетный комплекс "Орешник", сообщает в пятницу белорусское государственное информагентство Белта.
Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
В начале декабря 2024 года Лукашенко заявил, что Путин согласился с тем, что Минск будет определять возможные цели для удара из российского комплекса "Орешник", тогда еще планировавшегося к размещению на белорусской территории. Белорусский лидер утверждал, что цели для ударов ракетами комплекса будут определять в республике. По словам президента Белоруссии, ракеты для комплекса "Орешник" Россия обещала бесплатно поставить Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года.