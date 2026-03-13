В Бейруте израильский беспилотник атаковал жилое здание
Беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в квартале Бурдж Хаммуд в Бейруте, где проживает армянская диаспора, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:48:00+03:00
https://ria.ru/20260313/izrail-2080392061.html
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в квартале Бурдж Хаммуд в Бейруте, где проживает армянская диаспора, рассказал РИА Новости источник в столичном муниципалитете.
"Ракета от израильского беспилотника попала в квартиру на четвертом этаже в жилом здании в Бурдж Хаммуде", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате удара произошел сильный пожар, информация о жертвах уточняется.
Министерство здравоохранения Ливана
также заявило о гибели одного человека в результате удара беспилотника в столичном районе Джнах.
В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по двум жилым зданиям в центре Бейрута
, расположенным в нескольких сот метрах от дворца ливанского правительства.