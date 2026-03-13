В Бейруте израильский беспилотник атаковал жилое здание

БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в квартале Бурдж Хаммуд в Бейруте, где проживает армянская диаспора, рассказал РИА Новости источник в столичном муниципалитете.

"Ракета от израильского беспилотника попала в квартиру на четвертом этаже в жилом здании в Бурдж Хаммуде", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате удара произошел сильный пожар, информация о жертвах уточняется.

Министерство здравоохранения Ливана также заявило о гибели одного человека в результате удара беспилотника в столичном районе Джнах.