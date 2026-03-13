Число субъектов МСП в Башкирии до конца года хотят увеличить до 154 тысяч

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Башкортостане к концу 2026 года планируется увеличить до 154 тысяч, сообщает пресс-служба правительства республики.

Эти данные озвучили на ежегодном итоговом заседании коллегии министерства предпринимательства и туризма региона. На встрече также рассказали, что по итогам прошлого года количество субъектов МСП в республике достигло почти 151 тысяч единиц.

"За прошедший год число субъектов МСП в Башкортостане увеличилось на 6,4%. Тенденция роста также наблюдается среди числа самозанятых граждан, их количество возросло более чем на 30%, составив 343,6 тысячи человек. В секторе МСП региона занято 653 тысячи человек, это на 9,3% больше, чем годом ранее", — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, его слова приводит пресс-служба.

В работе итоговой коллегии также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, члены общественного и молодежного советов при министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана, бизнес-шерифы и предприниматели региона.

Министерство ежегодно оценивает, как бизнес-шерифы влияют на деловой климат в городах и районах республики, и составляет рейтинг их работы. Среди городских округов лучшим признан бизнес-шериф Нефтекамска, следом за ним идут Сибай и Агидель. В категории "Муниципальные районы с городским поселением" лидирует Дюртюлинский район, за ним следуют Туймазинский и Благовещенский районы. В группе "Муниципальные районы с сельскими поселениями" первенство занимает Шаранский район, затем идут Иглинский и Кушнаренковский районы. В завершение коллегии состоялась традиционная церемония чествования победителей рейтинга.

Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина рассказала об итогах работы ведомства в сферах МСП, туризма и креативных индустрий.

"Сфера туризма в Башкортостане также продолжает устойчиво развиваться. В 2025 году общая сумма государственной поддержки развития туризма в республике составила 402,5 миллиона рублей, в том числе на реализацию национального проекта “Туризм и гостеприимство” 226,1 миллиона рублей, из них 220,9 миллиона рублей – средства федерального бюджета", – отметила Верещагина.

В 2025 году финансовую поддержку от государства получили 32 проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма финансирования составила 104,9 миллиона рублей. Кроме того, реализованы проекты по оборудованию туристских центров в Стерлитамаке и Белорецке.

В рамках итоговой коллегии обозначены перспективы деятельности и задачи ведомства на 2026 год. Предполагается дальнейшее совершенствование системы поддержки предпринимательских инициатив населения республики через институт бизнес-шерифов и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства через внедрение новых инструментов и видов услуг, в том числе и в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На коллегии обсудили планы по развитию туризма. Среди задач — создание новых объектов инфраструктуры, продолжение проектов "Башкирское долголетие. Туризм" (охватит более 10 тысяч человек) и "Башкирско-белорусское долголетие. Туризм" (более 900 человек). Также начнется разработка концепций кадрового потенциала и развития сплавного туризма.