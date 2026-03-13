Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Башкирии до конца года хотят увеличить до 154 тысяч
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:05 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/bashkiriya-2080465457.html
Число субъектов МСП в Башкирии до конца года хотят увеличить до 154 тысяч
Число субъектов МСП в Башкирии до конца года хотят увеличить до 154 тысяч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_76:64:1258:950_1920x0_80_0_0_f9a7d84b475167e42a9395f8dc7213cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Башкортостане к концу 2026 года планируется увеличить до 154 тысяч, сообщает пресс-служба правительства республики.
Эти данные озвучили на ежегодном итоговом заседании коллегии министерства предпринимательства и туризма региона. На встрече также рассказали, что по итогам прошлого года количество субъектов МСП в республике достигло почти 151 тысяч единиц.
"За прошедший год число субъектов МСП в Башкортостане увеличилось на 6,4%. Тенденция роста также наблюдается среди числа самозанятых граждан, их количество возросло более чем на 30%, составив 343,6 тысячи человек. В секторе МСП региона занято 653 тысячи человек, это на 9,3% больше, чем годом ранее", — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, его слова приводит пресс-служба.
В работе итоговой коллегии также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, члены общественного и молодежного советов при министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана, бизнес-шерифы и предприниматели региона.
Министерство ежегодно оценивает, как бизнес-шерифы влияют на деловой климат в городах и районах республики, и составляет рейтинг их работы. Среди городских округов лучшим признан бизнес-шериф Нефтекамска, следом за ним идут Сибай и Агидель. В категории "Муниципальные районы с городским поселением" лидирует Дюртюлинский район, за ним следуют Туймазинский и Благовещенский районы. В группе "Муниципальные районы с сельскими поселениями" первенство занимает Шаранский район, затем идут Иглинский и Кушнаренковский районы. В завершение коллегии состоялась традиционная церемония чествования победителей рейтинга.
Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина рассказала об итогах работы ведомства в сферах МСП, туризма и креативных индустрий.
"Сфера туризма в Башкортостане также продолжает устойчиво развиваться. В 2025 году общая сумма государственной поддержки развития туризма в республике составила 402,5 миллиона рублей, в том числе на реализацию национального проекта “Туризм и гостеприимство” 226,1 миллиона рублей, из них 220,9 миллиона рублей – средства федерального бюджета", – отметила Верещагина.
В 2025 году финансовую поддержку от государства получили 32 проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма финансирования составила 104,9 миллиона рублей. Кроме того, реализованы проекты по оборудованию туристских центров в Стерлитамаке и Белорецке.
В рамках итоговой коллегии обозначены перспективы деятельности и задачи ведомства на 2026 год. Предполагается дальнейшее совершенствование системы поддержки предпринимательских инициатив населения республики через институт бизнес-шерифов и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства через внедрение новых инструментов и видов услуг, в том числе и в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
На коллегии обсудили планы по развитию туризма. Среди задач — создание новых объектов инфраструктуры, продолжение проектов "Башкирское долголетие. Туризм" (охватит более 10 тысяч человек) и "Башкирско-белорусское долголетие. Туризм" (более 900 человек). Также начнется разработка концепций кадрового потенциала и развития сплавного туризма.
Завершилось заседание награждением отличившихся предпринимателей. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством предпринимательства и туризма региона и Уфимским государственным колледжем технологии и дизайна.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика БашкортостанПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала