Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
05:18 13.03.2026 (обновлено: 06:41 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/bali-2080384832.html
Туристы из России рассказали о схеме мошенничества с виллами на Бали
2026-03-13T05:18:00+03:00
2026-03-13T06:41:00+03:00
туризм
бали
россия
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/26/1530262623_4:0:2000:1123_1920x0_80_0_0_f6f49b41692c667b78fc4de2007df9cf.jpg
https://ria.ru/20260306/bali-2078902240.html
https://ria.ru/20260223/bali-2076184321.html
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/26/1530262623_503:0:2000:1123_1920x0_80_0_0_a98705d6a1f1b66fff53a660bef2dd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Depositphotos.com / horon77Пляж на острове Бали
Пляж на острове Бали - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Depositphotos.com / horon77
Пляж на острове Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 13 мар - РИА Новости. Участились случаи мошенничества с арендой вилл на Бали через Instagram*, злоумышленники создают страницы с красивыми видеообзорами и "сдают" один и тот же дом сразу нескольким туристам, рассказали РИА Новости пострадавшие от действий мошенников.
По словам собеседников агентства, новый вид мошенничества на острове связан с популярностью краткосрочной аренды вилл среди иностранных туристов.
"Мошенники арендуют виллу на один день, снимают красивый видеоконтент - обзоры, "рилсы", фото у бассейна. После этого они начинают "сдавать" эту виллу десяткам людей через Instagram* - мол, срочно уезжают обратно в Россию и готовы сдать соотечественникам по дешевке", - рассказал РИА Новости Иван Гарбузов, российский турист на Бали.
Он добавил, что туристы обычно переводят предоплату или даже полную стоимость - от нескольких сотен долларов - после чего мошенники перестают выходить на связь.
В ряде случаев российские туристы узнают о мошенничестве только по прибытии на остров.
"Люди прилетают ночью, причем летят по 12 часов, приезжают и выясняют, что вилла по этому адресу просто не существует, съемка, которую им присылали, была сделана совсем в другом месте. Как мне потом рассказали наши ребята на острове, иногда один и тот же объект "сдают" сразу десяти или двадцати людям", - рассказала Карина, также пострадавшая от подобной схемы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ТуризмБалиРоссияВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала