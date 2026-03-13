Туристы из России рассказали о схеме мошенничества с виллами на Бали

ДЖАКАРТА, 13 мар - РИА Новости. Участились случаи мошенничества с арендой вилл на Бали через Instagram*, злоумышленники создают страницы с красивыми видеообзорами и "сдают" один и тот же дом сразу нескольким туристам, рассказали РИА Новости пострадавшие от действий мошенников.

По словам собеседников агентства, новый вид мошенничества на острове связан с популярностью краткосрочной аренды вилл среди иностранных туристов.

"Мошенники арендуют виллу на один день, снимают красивый видеоконтент - обзоры, "рилсы", фото у бассейна. После этого они начинают "сдавать" эту виллу десяткам людей через Instagram* - мол, срочно уезжают обратно в Россию и готовы сдать соотечественникам по дешевке", - рассказал РИА Новости Иван Гарбузов, российский турист на Бали

Он добавил, что туристы обычно переводят предоплату или даже полную стоимость - от нескольких сотен долларов - после чего мошенники перестают выходить на связь.

В ряде случаев российские туристы узнают о мошенничестве только по прибытии на остров.

"Люди прилетают ночью, причем летят по 12 часов, приезжают и выясняют, что вилла по этому адресу просто не существует, съемка, которую им присылали, была сделана совсем в другом месте. Как мне потом рассказали наши ребята на острове, иногда один и тот же объект "сдают" сразу десяти или двадцати людям", - рассказала Карина, также пострадавшая от подобной схемы.