Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором стал Владислав Бакальчук, сообщили в компании.

"ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой ( МосБиржа : MVID), сообщает о решениях Совета директоров. Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора компании " М.Видео ", избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании "М.Видео", - говорится в сообщении

По словам Бакальчука, его целью является трансформировать ритейлер в универсальную мультикатегорийную платформу. "Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - сообщил он.

Он напомнил, что по итогам 2025 года оборот "М.Видео" достиг 14,1 миллиарда рублей и 6,6 миллиарда рублей в четвертом квартале. Компания расширяет ассортимент - помимо электроники развивает категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей.