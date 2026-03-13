Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"
Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором стал Владислав Бакальчук, сообщили в компании.
"ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа
: MVID), сообщает о решениях Совета директоров. Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора компании "М.Видео
", избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук
назначен генеральным директором компании "М.Видео", - говорится в сообщении
.
По словам Бакальчука, его целью является трансформировать ритейлер в универсальную мультикатегорийную платформу. "Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - сообщил он.
Он напомнил, что по итогам 2025 года оборот "М.Видео" достиг 14,1 миллиарда рублей и 6,6 миллиарда рублей в четвертом квартале. Компания расширяет ассортимент - помимо электроники развивает категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей.
С августа 2025 года Бакальчук являлся главным исполнительным директором "М.Видео". Ранее занимался операционным управлением Wildberries
.