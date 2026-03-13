Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2026
00:10 13.03.2026
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников, сообщило главное командование сил обороны королевства. РИА Новости, 13.03.2026
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников

Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников

© REUTERS / StringerДым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне. Архивное фото
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников, сообщило главное командование сил обороны королевства.
"Системы ПВО сил обороны Бахрейна... перехватили и уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников (начиная с 28 февраля - ред.)", - говорится в заявлении сил обороны.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала