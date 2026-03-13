https://ria.ru/20260313/bahrejn-2080364657.html
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников, сообщило главное командование сил обороны королевства. РИА Новости, 13.03.2026
в мире
иран
бахрейн
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
бахрейн
сша
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников, сообщило главное командование сил обороны королевства.
"Системы ПВО сил обороны Бахрейна... перехватили и уничтожили 114 ракет и 190 беспилотников (начиная с 28 февраля - ред.)", - говорится в заявлении
сил обороны.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.