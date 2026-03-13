09:12 13.03.2026
Доля среднесрочных госконтрактов в Москве увеличилась до 27%
В 2025 году доля среднесрочных контрактов со сроком исполнения в два-три года в Москве выросла с 20 до 27%, заявила заместитель мэра Москвы, глава департамента... РИА Новости, 13.03.2026
Мария Багреева, Москва
Доля среднесрочных госконтрактов в Москве увеличилась до 27%

Багреева: доля среднесрочных контрактов в Москве выросла до 27%

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В 2025 году доля среднесрочных контрактов со сроком исполнения в два-три года в Москве выросла с 20 до 27%, заявила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она подчеркнула: при помощи среднесрочных контрактов укрепляется сотрудничество предпринимателей и государства, в столице появляются новые возможности для развития бизнеса. Также онипомогают в качественном управлении ресурсами.
По словам заммэра Москвы, выгода в заключении среднесрочных контрактов есть у обеих сторон: и у госзаказчиков, и у предпринимателей. Например, государственные и муниципальные организации могут продумывать закупки на долгий период, рационально планировать бюджет и в период действия контрактаполучать нужные изделия и услуги.
"Для предпринимателей увеличение сроков исполнения контрактов означает гарантированные заказы и предсказуемый доход, что позволяет им уверенно планировать свою деятельность на несколько лет вперед и дает возможности для роста и развития. На конец прошлого года доля среднесрочных договоров достигла 27% от общего объема госконтрактов Москвы", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
Заммэра отметила, что такие контракты используются в различных отраслях: от ЖКХ до транспорта.
"Перечень товаров, работ и услуг, по которым применяется среднесрочная контрактация, насчитывает 147 наименований – от продовольственных товаров, автомобильных запчастей и саженцев до банковских услуг и юридического консалтинга", – отметила Багреева.
При этом отмечается уменьшение числа краткосрочных контрактов – они заключаются на срок до одного года. По словам главы департамента города по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за прошедший год количество контрактов уменьшилось до трети. Далее их будут использовать для того, чтобы обеспечить нерегулярные поставки для госзаказчиков. Пуртов подчеркнул: переход на более длительные контракты поможет уменьшить трудозатраты и сократить нагрузку на специалистов.
Отмечается, что контрактная система столицы показывает высокую эффективность. Так, экономия в рамках госзакупок выстраивается благодаря стандартизации процедур, интеграции цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса.
Ранее Багреева рассказала, что в столице в пятый раз пройдет ежегодный форум "Дни московской конкуренции".
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий
6 февраля, 09:10
 
Мария БагрееваМосква
 
 
