10:16 13.03.2026 (обновлено: 10:52 13.03.2026)
В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами, пострадал водитель
Автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в селе Уйское Челябинской области, пострадал водитель, его направили в медучреждение, сообщила пресс-служба областной ГАИ. РИА Новости, 13.03.2026
происшествия, челябинская область
© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской областиВ Челябинской области загорелся автобус с пассажирами. Кадр видео
© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской области
В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами. Кадр видео
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в селе Уйское Челябинской области, пострадал водитель, его направили в медучреждение, сообщила пресс-служба областной ГАИ.
По данным пресс-службы, в пятницу около 09.17 (07.17 мск) в селе Уйское на улице Победы у дома №12 произошло возгорание маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут "Ларино - Уйское").
"По предварительным данным, водитель в пути следования совершил остановку для предоставления преимущества встречному транспортному средству, после чего произошло самопроизвольное возгорание. В салоне в момент происшествия было 23 пассажира. Никто из них не пострадал. Водитель автобуса при попытке самостоятельного тушения пожара получил ожог руки", - говорится в сообщении.
Его направили в медицинское учреждение для оказания помощи, уточняется в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка, добавили в ГАИ.
