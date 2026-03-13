В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами, пострадал водитель

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в селе Уйское Челябинской области, пострадал водитель, его направили в медучреждение, сообщила пресс-служба областной ГАИ.

По данным пресс-службы, в пятницу около 09.17 (07.17 мск) в селе Уйское на улице Победы у дома №12 произошло возгорание маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут "Ларино - Уйское").

"По предварительным данным, водитель в пути следования совершил остановку для предоставления преимущества встречному транспортному средству, после чего произошло самопроизвольное возгорание. В салоне в момент происшествия было 23 пассажира. Никто из них не пострадал. Водитель автобуса при попытке самостоятельного тушения пожара получил ожог руки", - говорится в сообщении

Его направили в медицинское учреждение для оказания помощи, уточняется в сообщении.