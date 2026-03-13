Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/avto-2080379213.html
Россиянам рассказали, как защитить машину от коррозии после зимы
общество
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151033/97/1510339710_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_2d53fb0cf2f9d253fda7573cc181afc1.jpg
https://ria.ru/20260106/mashina-2066599391.html
https://ria.ru/20260122/mashina-2069462756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151033/97/1510339710_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_1edb828f00b45c468fafa2e1975089cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Depositphotos.com / kalinovskyРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Depositphotos.com / kalinovsky
Ремонт автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки от скоплений снега, грязи и реагентов, которые могут спровоцировать ржавчину на кузове, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".
"Зима - самое непростое время для машины: снег, грязь и реагенты накапливаются в арках, на днище автомобиля и в мелких сколах краски. Со временем это может привести к ржавчине. Эксперты советуют начинать весенний уход с тщательной мойки, чтобы удалить все загрязнения и защитить лакокрасочное покрытие", - рассказали в компании.
Водителям советуют сначала использовать густую щелочную пену, растворяющую грязь, а затем проводить ручную мойку губкой или микрофиброй с автомобильным шампунем. Эксперты также рекомендуют просушить коврики и провести влажную уборку салона для защиты обивки от влаги.
После мойки рекомендуется осмотреть кузов, и, при наличии свежих сколов краски, воспользоваться штрих‑корректором в цвет автомобиля. Если же появилась ржавчина, то лучше обратиться в сервис, где специалисты устранят очаг коррозии и восстановят лакокрасочное покрытие.
По данным сервиса "Авито Подработка", зимой 2025-2026 года количество вакансий автомойщиков в России выросло на 16% в годовом выражении, а за смену им предлагали в среднем 7100 рублей.
С наступлением более теплой погоды в России также вырос спрос на услуги детейлинга - примерно на 18% к прошлому году. "После зимы владельцы автомобилей чаще обращаются за комплексной чисткой салона, полировкой кузова и восстановлением внешнего вида машины", - рассказали в сервисе "Авито Товары".
ОбществоРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала