В Австрии рост цен на топливо грозит протестами, заявил эксперт

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо и энергию может усилить общественное недовольство в Австрии и привести к политическому давлению на власти, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.

Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина - примерно на 15-17 центов. На фоне резкого роста цен власти Австрии объявили, что с 16 марта автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас разрешено повышать цены раз в день.

По его словам, энергетическая тематика уже становится чувствительной для австрийской политики.

Он обратил внимание на действующие правила регулирования цен на топливо.

"Власти в Австрии обсудили, что повышать цену на топливо можно только три раза в неделю. Только три раза в неделю", - с удивлением подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что речь идет даже не о трех или двух повышениях в месяц. По его мнению, происходящее выглядит абсурдно.

Поппель считает, что рост цен может привести к росту протестных настроений.

"Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство. И можно исходить из того, что это приведет к соответствующим протестам. И если эти протесты не будут происходить на улице, то, по крайней мере, они проявятся в день выборов", - отметил эксперт.