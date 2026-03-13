В Австрии рост цен на топливо грозит протестами, заявил эксперт - РИА Новости, 13.03.2026
04:05 13.03.2026 (обновлено: 04:20 13.03.2026)
В Австрии рост цен на топливо грозит протестами, заявил эксперт
В Австрии рост цен на топливо грозит протестами, заявил эксперт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36917/32/369173283_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_17635397c370404ab04ff0790a6cf7b2.jpg
https://ria.ru/20260312/vengrija-2080106350.html
https://ria.ru/20260309/polsha-2079494837.html
https://ria.ru/20260309/vengrija-2079554115.html
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо и энергию может усилить общественное недовольство в Австрии и привести к политическому давлению на власти, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.
В Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина - примерно на 15-17 центов. На фоне резкого роста цен власти Австрии объявили, что с 16 марта автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас разрешено повышать цены раз в день.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Словацкие автомобилисты едут в Венгрию, пытаясь сэкономить на бензине
12 марта, 04:04
"Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство", - отметил Поппель, говоря о росте цен на топливо и энергию в Австрии.
По его словам, энергетическая тематика уже становится чувствительной для австрийской политики.
Он обратил внимание на действующие правила регулирования цен на топливо.
"Власти в Австрии обсудили, что повышать цену на топливо можно только три раза в неделю. Только три раза в неделю", - с удивлением подчеркнул эксперт.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом
9 марта, 11:37
Он пояснил, что речь идет даже не о трех или двух повышениях в месяц. По его мнению, происходящее выглядит абсурдно.
Поппель считает, что рост цен может привести к росту протестных настроений.
"Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство. И можно исходить из того, что это приведет к соответствующим протестам. И если эти протесты не будут происходить на улице, то, по крайней мере, они проявятся в день выборов", - отметил эксперт.
Он добавил, что в таком случае избиратели могут обратиться к оппозиционным силам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Венгрия ограничит цены на бензин и дизель
9 марта, 19:22
 
