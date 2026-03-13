Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой
Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой - РИА Новости, 13.03.2026
Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой
Генеральному консулу России в Сиднее удалось добиться очной встречи с арестованной в Австралии по подозрению в шпионаже россиянкой Кирой Королёвой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
2026-03-13T12:33:00+03:00
2026-03-13T12:33:00+03:00
2026-03-13T13:54:00+03:00
сидней
россия
австралия
в мире, сидней, россия, австралия, русская православная церковь
В мире, Сидней, Россия, Австралия, Русская православная церковь
Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой
Генконсул в Сиднее Габиева посетила россиянку Королеву в СИЗО Квинсленда
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Генеральному консулу России в Сиднее удалось добиться очной встречи с арестованной в Австралии по подозрению в шпионаже россиянкой Кирой Королёвой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
В июле 2024 года полиция Австралии
арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России
. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева и священник Русской православной церкви иерей Самуил Вишневский 12 марта посетили Киру Королёву в следственном изоляторе штата Квинсленд. Удалось добиться очной встречи", - сообщили в диппредставительстве.
Первое слушание по делу россиян Королёвых состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание. Очередное судебное слушание состоялось 20 февраля.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.