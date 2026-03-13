Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Генеральному консулу России в Сиднее удалось добиться очной встречи с арестованной в Австралии по подозрению в шпионаже россиянкой Кирой Королёвой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России . По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.

« "Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева и священник Русской православной церкви иерей Самуил Вишневский 12 марта посетили Киру Королёву в следственном изоляторе штата Квинсленд. Удалось добиться очной встречи", - сообщили в диппредставительстве.

Первое слушание по делу россиян Королёвых состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание. Очередное судебное слушание состоялось 20 февраля.