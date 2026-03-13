Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 13.03.2026 (обновлено: 13:54 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/avstraliya-2080456578.html
Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой
2026-03-13T12:33:00+03:00
2026-03-13T13:54:00+03:00
в мире
сидней
россия
австралия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069123640_0:125:720:530_1920x0_80_0_0_11cb4eabbe9262283b47a6731c14103e.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2050031363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069123640_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_82b412e522b5ffb84e78f948522869be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Генконсул в Сиднее Габиева посетила россиянку Королеву в СИЗО Квинсленда

© Фото : соцсети Киры КоролевойКира Королева
Кира Королева - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : соцсети Киры Королевой
Кира Королева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Генеральному консулу России в Сиднее удалось добиться очной встречи с арестованной в Австралии по подозрению в шпионаже россиянкой Кирой Королёвой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
«
"Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева и священник Русской православной церкви иерей Самуил Вишневский 12 марта посетили Киру Королёву в следственном изоляторе штата Квинсленд. Удалось добиться очной встречи", - сообщили в диппредставительстве.
Первое слушание по делу россиян Королёвых состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание. Очередное судебное слушание состоялось 20 февраля.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
В миреСиднейРоссияАвстралияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала