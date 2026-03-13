В Иране сделали неожиданное заявление об инциденте с авианосцем США
15:57 13.03.2026 (обновлено: 16:14 13.03.2026)
В Иране сделали неожиданное заявление об инциденте с авианосцем США
В Иране сделали неожиданное заявление об инциденте с авианосцем США
Американские военнослужащие сами устроили пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" из-за страха перед Тегераном, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана... РИА Новости, 13.03.2026
В Иране сделали неожиданное заявление об инциденте с авианосцем США

Хатам аль-Анбия: солдаты США подожгли "Джеральд Р. Форд" из-за страха воевать

Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские военнослужащие сами устроили пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" из-за страха перед Тегераном, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия", его слова передает агентство Fars.
"Авианосец "Джеральд Р. Форд", который прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа данного корабля", — сказал он.
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся
12 марта, 17:52
Ранее Пятый флот США сообщил, что на американском авианосце "Джеральд Р. Форд" вспыхнул пожар, пострадали два человека.
В конце февраля WSJ сообщала о прорыве канализации на корабле. Одна из поломок оказалась связана с тем, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.
"Джеральд Р. Форд" считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".
Военная кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Исламская республика же подчеркивала, что готова защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Иран утверждает, что вывел из строя авианосец ВМС США "Авраам Линкольн"
Вчера, 08:29
 
