В Иране сделали неожиданное заявление об инциденте с авианосцем США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские военнослужащие сами устроили пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" из-за страха перед Тегераном, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия", его слова передает агентство Fars.
"Авианосец "Джеральд Р. Форд", который прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа данного корабля", — сказал он.
Ранее Пятый флот США сообщил, что на американском авианосце "Джеральд Р. Форд" вспыхнул пожар, пострадали два человека.
В конце февраля WSJ сообщала о прорыве канализации на корабле. Одна из поломок оказалась связана с тем, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.
"Джеральд Р. Форд" считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".
Военная кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Исламская республика же подчеркивала, что готова защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.