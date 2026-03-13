Azur Air начала отменять рейсы после предупреждения Росавиации

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Azur Air раньше срока завершила чартерную программу в Паттайю, сообщила Ассоциация туроператоров России.
Накануне Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года из-за нарушений, выявленных после внеплановой проверки. Замечания, в частности, касаются несоблюдения обязательных требований российского воздушного законодательства. Если перевозчик до этого срока их не устранит, сертификат аннулируют.
«
"С конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю из нескольких российских городов", — говорится в публикации.
Уточняется, что с 25 марта чартерные рейсы в Паттайю не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. При этом полеты на Пхукет из этих городов продолжатся.
По данным участников туррынка, программа в Паттайю завершится примерно на месяц раньше запланированного срока. Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить полетную программу — это должно помочь перевозчику стабилизировать расписание и снизить число задержек.
Azur Air, в свою очередь, заявила, что в скором времени подготовит план корректирующих мероприятий и отчитается об их выполнении. Введенные ограничения не повлияют на полеты, все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме, добавили в компании.