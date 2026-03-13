17:42 13.03.2026 (обновлено: 18:28 13.03.2026)
Azur Air начала отменять рейсы после предупреждения Росавиации
Azur Air раньше срока завершила чартерную программу в Паттайю, сообщила Ассоциация туроператоров России. РИА Новости, 13.03.2026
паттайя, таиланд, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Паттайя, Таиланд, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Azur Air раньше срока завершила чартерную программу в Паттайю, сообщила Ассоциация туроператоров России.
Накануне Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года из-за нарушений, выявленных после внеплановой проверки. Замечания, в частности, касаются несоблюдения обязательных требований российского воздушного законодательства. Если перевозчик до этого срока их не устранит, сертификат аннулируют.
«
"С конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю из нескольких российских городов", — говорится в публикации.
Уточняется, что с 25 марта чартерные рейсы в Паттайю не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. При этом полеты на Пхукет из этих городов продолжатся.
По данным участников туррынка, программа в Паттайю завершится примерно на месяц раньше запланированного срока. Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить полетную программу — это должно помочь перевозчику стабилизировать расписание и снизить число задержек.
Azur Air, в свою очередь, заявила, что в скором времени подготовит план корректирующих мероприятий и отчитается об их выполнении. Введенные ограничения не повлияют на полеты, все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме, добавили в компании.
