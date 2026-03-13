ЦАХАЛ атаковала маршрут "Хезболлы" через реку Литани в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по мосту Аз-Заррария на реке Литани в Ливане, который служил основным переходом для членов шиитского движения "Хезболлах" с севера на юг страны, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.
Армейская пресс-служба утверждает, что движение использовало этот мост для переброски сил с севера на юг страны, подготовки к боевым действиям против подразделений ЦАХАЛ и ведения атак против граждан Государства Израиль.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"
