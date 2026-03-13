Эксперт предрек экологическую катастрофу в Арктике из-за конфликта в Иране

МУРМАНСК, 13 мар - РИА Новости. Последствия пожаров от бомбардировок хранилищ нефти в Иране серьезно угрожает экологии Арктики и всей планеты в целом, поскольку может ускорить таяние льдов, привести к загрязнению воздуха, снижению биоразнообразия и другим проблемам, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Климатические условия в Арктике будут нарушены, это одно из важнейших последствий - экологическая катастрофа, которая происходит в результате горения нефтепродуктов из-за иранской эпопеи. Очевидно, что будет повышение температуры в Арктике, такие явления приближают экологическую катастрофу", - говорит эксперт.