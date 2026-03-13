Эксперт предрек экологическую катастрофу в Арктике из-за конфликта в Иране - РИА Новости, 13.03.2026
02:07 13.03.2026
Эксперт предрек экологическую катастрофу в Арктике из-за конфликта в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 мар - РИА Новости. Последствия пожаров от бомбардировок хранилищ нефти в Иране серьезно угрожает экологии Арктики и всей планеты в целом, поскольку может ускорить таяние льдов, привести к загрязнению воздуха, снижению биоразнообразия и другим проблемам, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
"Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности. Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне", - сказал эксперт.
По мнению Воротникова, этот процесс вызовет очень серьезные последствия, поскольку продуктом сгорания является черный углерод - сажа. И как прогнозируют специалисты, сажа выпадет именно в районе Северного полюса, в российской Арктике. В результате ускорится таяние льда, что отразится на климатических и экологических условиях в Арктике, а впоследствии и всей планеты. Кроме того, отметил эксперт, это скажется на биоразнообразии - вызовет гибель животных. В результате происходящее сегодня отразится на состоянии климата.
"Климатические условия в Арктике будут нарушены, это одно из важнейших последствий - экологическая катастрофа, которая происходит в результате горения нефтепродуктов из-за иранской эпопеи. Очевидно, что будет повышение температуры в Арктике, такие явления приближают экологическую катастрофу", - говорит эксперт.
