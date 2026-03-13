Саудовская Аравия снизила нефтедобычу на четверть, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 2,8 миллиона баррелей, или на 26% - до 8 миллионов баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного нападением США и Израиля на Иран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократила нефтедобычу примерно на 2 млн баррелей в сутки до уровня около 8 млн баррелей в сутки после уменьшения объемов добычи на двух крупных морских месторождениях", - пишет агентство.
Рейтер подчеркивает, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией до 8 миллионов баррелей в сутки является значительным снижением по сравнению с февралем, когда страна поставляла на рынок 10,111 миллиона баррелей в сутки и добывала 10,882 миллиона баррелей в сутки. Увеличение добычи в феврале, как полагает агентство, было планом действий на случай, если какой-либо удар США по Ирану нарушит цепочку поставок на Ближнем Востоке.
Представители государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco отказались дать комментарии агентству Рейтер.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.