Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 13.03.2026
Саудовская Аравия снизила нефтедобычу на четверть, пишут СМИ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
https://ria.ru/20260313/evropa-2080271530.html
https://ria.ru/20260313/neft-2080385294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Илья Питалев
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 2,8 миллиона баррелей, или на 26% - до 8 миллионов баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного нападением США и Израиля на Иран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократила нефтедобычу примерно на 2 млн баррелей в сутки до уровня около 8 млн баррелей в сутки после уменьшения объемов добычи на двух крупных морских месторождениях", - пишет агентство.
Рейтер подчеркивает, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией до 8 миллионов баррелей в сутки является значительным снижением по сравнению с февралем, когда страна поставляла на рынок 10,111 миллиона баррелей в сутки и добывала 10,882 миллиона баррелей в сутки. Увеличение добычи в феврале, как полагает агентство, было планом действий на случай, если какой-либо удар США по Ирану нарушит цепочку поставок на Ближнем Востоке.
Представители государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco отказались дать комментарии агентству Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала