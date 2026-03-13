В Анапе ввели свободное посещение учебных заведений

КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Возможность свободного посещения учебных заведений вводится в Анапе с 13 марта из-за участившихся угроз атак с применением БПЛА, сообщает глава города Светлана Маслова.

"В связи с участившимися угрозами применения БПЛА с 13 марта 2026 года вводим возможность свободного посещения школ, детсадов, учреждений допобразования, высших и средних учебных заведений. При этом все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении Масловой в Telegram-канале

Она уточнила, что решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители, однако в случае оставления ребенка дома они обязаны уведомить педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.

Как уточняет Маслова, все образовательные учреждения Анапы готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучение и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности.