https://ria.ru/20260313/anapa-2080367395.html
В Анапе ввели свободное посещение учебных заведений
Возможность свободного посещения учебных заведений вводится в Анапе с 13 марта из-за участившихся угроз атак с применением БПЛА, сообщает глава города Светлана... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T00:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
анапа
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188956_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_58b97686b41cf504a2458943b9c49782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188956_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_36f82638aed554f0b1ec50ca9ebe6560.jpg
В Анапе ввели свободное посещение учебных заведений из-за угрозы атак БПЛА
КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Возможность свободного посещения учебных заведений вводится в Анапе с 13 марта из-за участившихся угроз атак с применением БПЛА, сообщает глава города Светлана Маслова.
"В связи с участившимися угрозами применения БПЛА с 13 марта 2026 года вводим возможность свободного посещения школ, детсадов, учреждений допобразования, высших и средних учебных заведений. При этом все образовательные учреждения Анапы
будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении Масловой в Telegram-канале
.
Она уточнила, что решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители, однако в случае оставления ребенка дома они обязаны уведомить педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.
Как уточняет Маслова, все образовательные учреждения Анапы готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучение и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности.
Глава города добавила, что, если за несовершеннолетним некому присмотреть, возможно, ему лучше находиться в учебном учреждении под контролем педагогов.