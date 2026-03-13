США будут решать проблемы в Ормузском проливе поэтапно, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США планируют действовать поэтапно при решении проблемы восстановления судоходства через Ормузский пролив, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы хотим действовать поэтапно, таким образом, который наиболее целесообразен для достижения наших целей, и убедиться, что мы посылаем правильные сигналы миру, когда мы это делаем", - сказал Хегсет журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.