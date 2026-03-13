Многие страны усиливают давление на США из-за Ближнего Востока, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны по всему миру хотят, чтобы урегулирование ситуации с Ираном, против которого США и Израиль начали операцию, было достигнуто как можно быстрее из-за опасений серьезных экономических последствий, давление на Вашингтон усиливается, пишет профессор из университета Джона Хопкинса Вали Наср в статье для газеты Financial Times.
"Давление на Вашингтон с целью добиться (долгосрочного прекращения огня - ред.) усиливается. Прекращение боевых действий хотят не только государства Персидского залива, но и страны Азии, Африки и даже Европы, они все опасаются серьезных экономических кризисов, если боевые действия в ближайшее время не прекратятся", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.