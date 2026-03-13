США могут еще ослабить запрет на экспорт нефти из России, считает эксперт

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. США возможно еще ослабят запрет на экспорт нефти из России в рамках хаотичных попыток стабилизировать рынок энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Если конфликт (с Ираном – ред.) затянется, и ситуация с высокими ценами на нефть сохранится, да, они могут пойти на то, чтобы разрешить экспорт еще партии", - считает эксперт.
Собеседник полагает, что сценарий затягивания конфликта на Ближнем Востоке очень вероятен. США скорее будут принимать хаотичные меры в попытках стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов, чем решатся на быстрый выход из противостояния с Тегераном, указал эксперт.
По его оценке, США при таком сценарии не пойдут на более широкое снятие ограничений, связанных с экспортом российской нефти, а ограничатся только тактическими шагами в попытках снизить цены на топливо. Однако собеседник агентства сомневается, что разовые решения Вашингтона приведут к масштабному снижению цен на нефть.
"Это временные меры, которые позволят на короткий срок ситуацию хоть как-то стабилизировать, но они абсолютно не решат проблему", - добавил Родионов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.