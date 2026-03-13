США могут еще ослабить запрет на экспорт нефти из России, считает эксперт
13.03.2026
США могут еще ослабить запрет на экспорт нефти из России, считает эксперт
США могут еще ослабить запрет на экспорт нефти из России, считает эксперт

Родионов: США могут еще ослабить запрет на экспорт нефти из РФ

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. США возможно еще ослабят запрет на экспорт нефти из России в рамках хаотичных попыток стабилизировать рынок энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Если конфликт (с Ираном – ред.) затянется, и ситуация с высокими ценами на нефть сохранится, да, они могут пойти на то, чтобы разрешить экспорт еще партии", - считает эксперт.
Собеседник полагает, что сценарий затягивания конфликта на Ближнем Востоке очень вероятен. США скорее будут принимать хаотичные меры в попытках стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов, чем решатся на быстрый выход из противостояния с Тегераном, указал эксперт.
По его оценке, США при таком сценарии не пойдут на более широкое снятие ограничений, связанных с экспортом российской нефти, а ограничатся только тактическими шагами в попытках снизить цены на топливо. Однако собеседник агентства сомневается, что разовые решения Вашингтона приведут к масштабному снижению цен на нефть.
"Это временные меры, которые позволят на короткий срок ситуацию хоть как-то стабилизировать, но они абсолютно не решат проблему", - добавил Родионов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Пресс-центр
