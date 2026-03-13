Врач рассказал, как отличить аллергию от анафилактического шока

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Аллергическая реакция в некоторых случаях может развиваться настолько стремительно, что представляет прямую угрозу для жизни, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" анестезиолог-реаниматолог "СМ-Клиника" Денис Волченко.

По словам врача, аллергическая реакция и анафилактический шок относятся к одному механизму, но отличаются степенью тяжести и потенциальной опасности для жизни: обычная аллергическая реакция может проявляться в виде зуда, покраснения кожи, высыпаний, крапивницы или небольшого отека. Зачастую такие симптомы развиваются постепенно и в большинстве случаев не представляют угрозы для жизни, а также они устраняются приемом антигистаминных препаратов и наблюдением за состоянием человека.

Анафилактический шок же является самой тяжелой и опасной формой аллергической реакции. Он развивается стремительно, иногда в течение нескольких минут после контакта с аллергеном, и может привести к тяжелым нарушениям дыхания и кровообращения. Чаще всего такую реакцию вызывают лекарственные препараты, укусы насекомых и некоторые пищевые продукты, например, орехи и морепродукты.

Волченко отметил, что главная опасность анафилаксии заключается в том, что она затрагивает сразу несколько систем организма и может привести к тяжелым нарушениям дыхания и кровообращения, а к ее признакам относятся: затрудненное дыхание, резкое падение артериального давления, учащенное сердцебиение и сильный отек лица и горла.

"Если возникает подозрение на развитие анафилактического шока, действовать необходимо максимально быстро. В течение первых 60 секунд необходимо ввести адреналин - 0,1% раствор в дозе 0,5 мл внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра, если препарат доступен. Адреналин является основным и наиболее эффективным средством при анафилаксии, поскольку помогает быстро снять спазм дыхательных путей, повысить артериальное давление и уменьшить отек тканей", - сказал Волченко интернет-изданию.

Помимо этого, врач указал на необходимость незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь, а самого пострадавшего следует уложить на спину и слегка приподнять ноги - это помогает поддержать кровообращение и улучшить приток крови к жизненно важным органам. Также важно обеспечить доступ свежего воздуха и расстегнуть тесную одежду.

До прибытия медиков нужно внимательно наблюдать за состоянием человека, если симптомы сохраняются или ухудшаются, то повторное введение адреналина возможно через 5–15 минут. Даже если состояние временно улучшилось, человеку все равно требуется медицинское наблюдение.