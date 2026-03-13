Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии - РИА Новости, 13.03.2026
03:18 13.03.2026
Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии
Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии - РИА Новости, 13.03.2026
Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии
Игнорирование симптомов сезонной аллергии и несвоевременное обращение к врачу могут привести к серьезным осложнениям, включая бронхиальную астму, рассказала РИА РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T03:18:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии

РИА Новости: игнорирование аллергии чревато развитием бронхиальной астмы

ТУЛА, 13 мар – РИА Новости. Игнорирование симптомов сезонной аллергии и несвоевременное обращение к врачу могут привести к серьезным осложнениям, включая бронхиальную астму, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
"Важно не затягивать обращение к врачу-аллергологу, поскольку аллергическая реакция может прогрессировать, и начать затрагивать не только нос, глаза, и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему – на фоне аллергии на пыльцу растений может развиться бронхиальная астма. Также могут развиться и другие осложнения со стороны глаз и носа", - пояснила Бондаренко.
При этом специалист подчеркнула, что при первых признаках недомогания нельзя полагаться на советы из интернета или самостоятельно покупать препараты в аптеке. Для оценки природы заболевания необходимо посетить терапевта или педиатра, оториноларинголога или офтальмолога, а также аллерголога-иммунолога. Только после исключения инфекционных причин можно переходить к противоаллергической терапии, причем необходимый объем лечения должен подбирать врач.
"Первый шаг – диагностика, и с этим вам может помочь только врач-специалист. Как только мы определимся с аллергеном, будет возможно разработать индивидуальную схему лечения – как симптоматическую (капли, таблетки), так и метод лечения аллергии аллергенами — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ)", - рассказала собеседница агентства.
Аллерголог-иммунолог подчеркнула, что АСИТ принципиально меняет реакцию организма на аллерген, позволяя иммунитету и пыльце "подружиться". В результате снижается выраженность симптомов и потребность в лекарствах, профилактируется развитие бронхиальной астмы. Курс проводится в течение 5–6 месяцев в году на протяжении 3–5 лет, если речь идет о лечении аллергии на пыльцу.
