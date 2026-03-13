Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии

ТУЛА, 13 мар – РИА Новости. Игнорирование симптомов сезонной аллергии и несвоевременное обращение к врачу могут привести к серьезным осложнениям, включая бронхиальную астму, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

"Важно не затягивать обращение к врачу-аллергологу, поскольку аллергическая реакция может прогрессировать, и начать затрагивать не только нос, глаза, и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему – на фоне аллергии на пыльцу растений может развиться бронхиальная астма. Также могут развиться и другие осложнения со стороны глаз и носа", - пояснила Бондаренко.

При этом специалист подчеркнула, что при первых признаках недомогания нельзя полагаться на советы из интернета или самостоятельно покупать препараты в аптеке. Для оценки природы заболевания необходимо посетить терапевта или педиатра, оториноларинголога или офтальмолога, а также аллерголога-иммунолога. Только после исключения инфекционных причин можно переходить к противоаллергической терапии, причем необходимый объем лечения должен подбирать врач.

"Первый шаг – диагностика, и с этим вам может помочь только врач-специалист. Как только мы определимся с аллергеном, будет возможно разработать индивидуальную схему лечения – как симптоматическую (капли, таблетки), так и метод лечения аллергии аллергенами — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ)", - рассказала собеседница агентства.