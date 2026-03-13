Исполнитель роли Электроника назвал Скромного сказочным актером

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советский актер Василий Скромный, скончавшийся 11 марта на 61-м году жизни, был замечательным мужиком и совершенно сказочным актером, заявил исполнитель роли Электроника в "Приключениях Электроника", актер Владимир Торсуев.

Наибольшую известность Скромному принесла роль Макара Гусева в "Приключениях Электроника". Также актер снялся в таких картинах, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".