https://ria.ru/20260313/akter-2080443630.html
Исполнитель роли Электроника назвал Скромного сказочным актером
Советский актер Василий Скромный, скончавшийся 11 марта на 61-м году жизни, был замечательным мужиком и совершенно сказочным актером, заявил исполнитель роли... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:39:00+03:00
одесса
константин бромберг
евгений крылатов
одесская киностудия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080421027_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_eea62be4fbd2eca3b1afdf566d0aa30a.jpg
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080421027_115:0:867:564_1920x0_80_0_0_c54ff93d3af31767a45f8f6ce1a45016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Исполнитель роли Электроника Торсуев назвал Скромного сказочным актером
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советский актер Василий Скромный, скончавшийся 11 марта на 61-м году жизни, был замечательным мужиком и совершенно сказочным актером, заявил исполнитель роли Электроника в "Приключениях Электроника", актер Владимир Торсуев.
"Скромный - замечательный мужик, порядочный. Совершенно сказочный актер, с моей точки зрения. Из всех детей-актеров из "Электроника" получил профессиональное актерское образование, хотя не высшее. Мы дружили, как говорится, с первого взгляда, дружили на съемках и после съемок виделись, встречались. Брат даже работал с ним вместе в Одессе
... Он стал моряком, практически всю жизнь провел в море, обошел весь мир. Он нашел свое место в жизни, шикарный семьянин. Уйти в 61 год - рановато. Господь забирает тех, кто ему нужен. Очень прискорбно", - сказал Торсуев в беседе с NEWS.ru
.
Наибольшую известность Скромному принесла роль Макара Гусева в "Приключениях Электроника". Также актер снялся в таких картинах, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".
Детский музыкальный фильм "Приключения Электроника" снял в 1979 году режиссер Константин Бромберг
на Одесской киностудии
по мотивам трех фантастических повестей Евгения Велтистова. Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов
. Премьера состоялась 23 марта 1980 года. Эта трехсерийная картина стала одним из популярнейших детских художественных фильмов за всю историю советского кинематографа.