Раскрыт способ, которым мошенники заставляют жертв перезвонить
Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству "Прайм" научный сотрудник... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА,13 мар — РИА Новости.
Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству “Прайм
” научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Медведева.
“Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки”, — предупредила она.
Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан", "Списание средств", "Подозрительная попытка входа".
В тексте указан номер для "срочной связи" (обычно начинается на *8-800*, *+7-495* или обычный мобильный).
“Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники "помогают" отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS”, — добавила Медведева.