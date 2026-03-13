Раскрыт способ, которым мошенники заставляют жертв перезвонить

МОСКВА,13 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству " Прайм " научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Медведева.

“Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки”, — предупредила она.

Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан", "Списание средств", "Подозрительная попытка входа".

В тексте указан номер для "срочной связи" (обычно начинается на *8-800*, *+7-495* или обычный мобильный).