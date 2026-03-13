В Новосибирске задержали автомобильного афериста, скрывавшегося 18 лет
Мужчина, осужденный за аферы с продажей автомобилей с поддельными идентификационными номерами, спустя 18 лет после неявки на оглашение приговора задержан в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:20:00+03:00
В Новосибирском ТЦ задержали разыскиваемого 18 лет осужденного за аферы с авто
НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Мужчина, осужденный за аферы с продажей автомобилей с поддельными идентификационными номерами, спустя 18 лет после неявки на оглашение приговора задержан в новосибирском торговом центре, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.
"В результате долгих и кропотливых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Омской области было установлено местонахождение разыскиваемого в городе Новосибирске. В ходе совместных мероприятий с коллегами из ГУФСИН России по Новосибирской области осужденный был задержан в торговом центре", - говорится в сообщении
В управлении пояснили, что в начале 2000-х годов мужчина в составе группы лиц занимался незаконной реализацией автомобилей с измененными идентификационными номерами VIN, а также подделкой документов и бланков. С начала 2003 года по декабрь 2004 года он совершил еще 12 аналогичных преступлений, продавая автомобили престижных марок.
Следствие продолжалось более двух лет. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде. В итоге суд признал его виновным в совершении 13 преступлений, и ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.
"Ввиду того, что гражданин не явился на оглашение приговора, его местонахождение не было установлено. Он был объявлен в региональный и федеральный розыск как осужденный, скрывшийся от суда. Гражданину удавалось скрываться 18 лет, не оставляя никаких следов", - отметили в ГУФСИН.
Сейчас мужчина содержится в исправительном учреждении, добавили в управлении.