Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о помощи родственникам пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zvenigorod-2080158004.html
В МЧС рассказали о помощи родственникам пропавших детей в Звенигороде
В МЧС рассказали о помощи родственникам пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 12.03.2026
В МЧС рассказали о помощи родственникам пропавших детей в Звенигороде
Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь родственникам детей, пропавшим шесть дней назад в подмосковном... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:59:00+03:00
2026-03-12T10:59:00+03:00
происшествия
россия
звенигород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:215:768:647_1920x0_80_0_0_aee146dd415cffa5190de92da8269edf.jpg
https://ria.ru/20260312/zvenigorod-2080140969.html
россия
звенигород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:143:768:719_1920x0_80_0_0_7237e3139d64f67b38ac12b29e588416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, звенигород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Звенигород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о помощи родственникам пропавших детей в Звенигороде

МЧС: психологи работают с родственниками пропавших детей в Звенигороде

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеПоиск пропавших детей в Звенигороде
Поиск пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших детей в Звенигороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты психологической службы МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь родственникам детей, пропавшим шесть дней назад в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.
"Психологи МЧС оказывают необходимую помощь родственникам пропавших детей", - сказал собеседник агентства.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияРоссияЗвенигородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала